Mit diesen Tipps gelingt das Töpfli-Training tiptop

5. Bei Rückschritten cool bleiben

Der Kreislauf ist immer der gleiche: Am Anfang ist alles Neue cool und aufregend und spannend und wird zelebriert bis das Kind zum Punkt kommt, an dem das Neue nicht mehr so neu und deswegen auch nicht so spannend ist. Statt also ständig aufs Töpfchen zu rennen, will es lieber wieder anderes machen. Da gehen Pipi und Kacka schon mal vergessen, beziehungsweise landen die Ausscheidungen in der Windel. Das ist vollkommen okay, liebe Eltern. Mehr noch: Das gehört zum Trockenwerden quasi dazu. Lasst den Kindern ihre Töpfli-Pause. Früher oder später wirds wieder anders. Vertraut euren Kids und lasst sie ihr eigenes Tempo leben.