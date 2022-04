Ready for Take off? Oder doch nicht? Wenn es nämlich darum geht, das erste Mal mit einem Baby oder einem Kleinkind ins Flugzeug zu steigen, steigt nicht nur die Nervosität bei Menschen mit Flugangst. Nein, auch Eltern von kleinen Kindern kennen den erhöhten Puls. Was tun, wenn das Kleine den ganzen Flug lang schreit? Oder keine Minute ruhig sitzen will? Oder, oder, oder?