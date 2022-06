Mit diesen Tipps spart ihr richtig gut Geld

4. Auf Ausstellungsstücke setzen

Ein Kinderzimmer muss vor allem praktisch sein. Wer schon einmal eines mit viel Liebe eingerichtet hat, weiss, wie schnell es geht bis all die schönen Möbelstücke mit irgendwelchen Stickers zugeklebt und mit wasserfesten Farben verschmiert wurden. Nicht schlimm! Das Kinderzimmer darf und soll ein Ort des Austobens sein. Umso mehr lohnt es sich deswegen beim Möbelkauf auf Ausstellungstücke zu setzen. Die kosten einiges weniger und es tut nicht so weh, wenn die «Verschönerungen» schon am zweiten Tag passieren.