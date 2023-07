Siesta für Leib und Seele

Schwangere sollten sich ein Beispiel an Südländern nehmen, die für Aktivitäten die frühen Morgen- oder späten Abendstunden wählen. Wenn die Mittagssonne brennt, verziehen sie sich ins möglichst kühle Daheim, wo sie das tun, was uns allen so gut tun würde: Schlafen! Vor allem im den letzten Wochen vor der Geburt kann das Schlafen schwierig werden. Ist es nachts immer noch heiss, liegt das Baby auf der Blase oder hat Schluckauf, ist an Erholung kaum zu denken. Umso mehr plädieren wir an dieser Stelle für ausgiebige Schwangerschafts-Siestas!