Dass Kinder gesunde Essgewohnheiten durch das Vorleben der Eltern erlernen, ist längst bekannt und wissenschaftlich erwiesen. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, warum Kate und William so gerne mit ihren Kindern in den Küche stehen. Darren McGrady, der ehemalige Koch von Williams verstorbener Mutter Lady Diana, sagt, dass der dreifache Vater damit auch ein Stück seiner eigenen Kindheit reproduziert. «Eines der Dinge, die mir bei William aufgefallen sind, ist, dass er und seine Familie wie Diana gerne kochen. Sie lieben es, zusammen zu sein und Dinge zusammen zu unternehmen», so der Starkoch in einem Interview.