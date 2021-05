Dazu kommt der psychologische Aspekt, dass Frischluft und Zeit in der Natur der mentalen Gesundheit zuträglich sind. Dies ist ein wichtiges Anliegen von Herzogin Kate und Prinz William. So sagte Kate in einem Podcast über glückliche Mütter im vergangenen Jahr: «Ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Familie auf dem Land draussen bin und wir alle so richtig dreckig sind.»