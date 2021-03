Sie hält ihr Privatleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit raus. Doch aus «engsten Familienkreisen» ist diese frohe Botschaft an das britische «Hello»-Magazin durchgesickert: Pippa Middleton und James Matthews sollen am Montag, 15. März in den frühen Morgenstunden eine muntere kleine Tochter bekommen haben.