Am Donnerstag besuchte Kate das Kinderhospiz The Nook, das sie als Schirmherrin der Organisation Each unterstützt. Doch ihre Unterstützung geht weit darüber hinaus: Für die Neugestaltung der Terrasse liess sich Kate nicht zweimal bitten und machte sich noch so gerne die Hände schmutzig. Von ihrem Besuch im Gartencenter brachte die Herzogin einige Pflanzen mit – und packte beim Eintopfen selber mit an. Kurzerhand fungierte sie vor Ort als royale Gartenhilfe und buddelte, dreckelte und schleppte, was das Zeug hielt.