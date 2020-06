Kates erster Auftritt nach dem Lockdown sorgt für Kritik

Endlich ist sie wieder da: Zum ersten Mal seit Beginn des Lockdowns hat Herzogin Kate, 38, am Donnerstag wieder einen Termin in natura wahrgenommen – und das wortwörtlich. Umgeben von viel Grün hat die Herzogin ein Gartencenter in Fakenham besucht, um den Besitzern nach dem Corona-Ausnahmezustand den Puls zu fühlen.