Am Freitag jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Auch die Royals gedachten der Gefallenen anlässlich des sogenannten VE Days, dem Victory in Europe Day. Queen Elizabeth II., 93, etwa wandte sich in einer emotionalen Rede ans Volk und erinnerte an den 8. Mai 1945, als die Wehrmacht bedingungslos kapitulierte. Sie erinnerte sich in ihrer Ansprache mitunter daran, wie sie an jenem Tag mit ihrer Schwester und den Eltern auf dem Balkon des Buckingham-Palastes gejubelt hatte.