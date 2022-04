Mit diesen Vorurteilen kämpfen Einzelkinder

7. Einzelkinder sind unangepasst

Das soll so sein, weil sie sich nicht gegen Geschwister wehren mussten und daheim nicht gelernt haben, sich in eine Gruppe einzufügen und eigene Bedürfnisse hinten anzustellen. Nur: Bloss weil keine Geschwister da sind, heisst das nicht, dass sich Einzelkinder nicht in Gruppen einfügen müssen. Im Gegenteil. Sie müssen sich ihre Spielgefährten aktiv suchen und sind sehr darauf bedacht, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Freundschaften zu pflegen.