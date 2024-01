Geld macht vielleicht nicht glücklich. Aber was man damit anstellen kann, zaubert immerhin das eine oder andere Kinderlächeln in diese Welt. Zumindest, wenn man es so einsetzt, wie Schmusesänger John Legend (45) und Model Chrissy Teigen (38). Das Promipaar hat seinen Kindern wahre Kinderzimmer-Träume bauen lassen!