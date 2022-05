Morena Diaz feiert ihren After Baby Body

Am 31. August 2021 bringt Morena Diaz (29) ihr Töchterchen Nerea zur Welt. Die Influencerin, die den Podcast «Die Lehrerin im Bikini» betreibt, hat sich schon lange vor ihrer Schwangerschaft für Body Positivity stark gemacht. So auch in ihrem neuesten Instagram-Post. Wir sehen die junge Mutter in Spitzenunterwäsche. Diaz macht sich keine Mühe, die weichen Rundungen ihres After Baby Bodys wegzutouchieren, im Gegenteil.