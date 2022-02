Shopping statt Frust

Morena Diaz trotzt den Schwangerschafts-Kilos

Knapp sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter wird sie bereits wieder für schwanger gehalten, verrät Morena Diaz und gibt zu, dass es ihr in letzter Zeit körperlich und seelisch nicht so gut ging. Statt aber Trübsal zu blasen und zu warten, bis sie in ihre alten Hosen passt, kauft sich die Bodypositivity-Influenerin einfach grössere Jeans und macht damit vielen anderen Mamas Mut.