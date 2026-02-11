Mujinga Kambundji, Sie sind im November erstmals Mutter geworden. Wie gehts der jungen Familie?

Es hat sich in den letzten Wochen viel verändert. Und gleichzeitig auch wieder nicht. Mein Alltag mit dem Baby ist natürlich einerseits komplett anders, das werden andere Eltern kennen: Ein Baby ist ein Fulltime-Job. Wenn ich Léon habe, komme ich nicht mehr zu dem, was ich sonst jeweils den Tag über gemacht hätte. Andererseits ist er bisher sehr pflegeleicht, ich kann ihn zum Beispiel in die Physiotherapie und ins Pilates gut mitnehmen, ohne dass er quengelig wird. Es geht uns gut, wir sind sehr glücklich.