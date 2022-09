Wie schwer es manchmal ist, allem und jeder und jedem gerecht zu werden, wissen berufstätige Eltern nur zu gut. Wie sie das als Mama und Popstar versuchte, erzählt die ehemalige «Wir sind Helden»-Frontfrau Judith Holofernes (45) in ihrem neuen autobiografischen Buch «Die Träume anderer Leute». Praktisch in ihrem Fall: Ihr Mann und Vater ihrer beiden Kinder Pola Roy (47) war der Schlagzeuger ihrer Band – sie konnten sich die Care-Arbeit also teilen. Ebenfalls praktisch: Die Kinder liebten das Leben auf Tour, besonders den Nightliner Bus. Unpraktisch: Mama und Papa mussten immer zur gleichen Zeit arbeiten. Sie waren deshalb auf eine Babysitterin angewiesen. Zudem beschäftigte sie der grosse Druck auf die Band. Sie rechnete sogar den bestmöglichen Zeitpunkt aus, wann sie gebären sollte, damit die «Helden» nachher wieder auf Tour gehen könnten! Richtig frustriert war sie aber aus einem anderen Grund.