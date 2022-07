Sie kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem Fiona Erdmann seit einigen Tagen unter sehr starken Halsschmerzen leidet, suchte die 33-Jährige den Arzt auf. In ihrer Instastory erzählt die Neo-Zweifach-Mama, dass sie nachts kaum ein Auge zumachen kann und unter so starken Schmerzen leidet, dass sie Tränen in den Augen hat.