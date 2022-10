Nach Schicksalsschlägen hält Christina Perri endlich ihre Tochter im Arm

Mit wunderschönen Nachrichten hat sich Singer-Songwriterin Christina Perri (36) an ihre Fans gewandt. Die Musikerin konnte ihr zweites Kind auf der Welt begrüssen. Tochter Nummer zwei hört auf den Namen Pixie Rose Costabile und sei dank «viel Glaube, Vertrauen und Feenstaub sicher angekommen». Als Geburtsdatum gibt Perri in dem Post, der sie beim Stillen im Krankenhausbett zeigt, den 22. Oktober 2022 an.