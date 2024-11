Schon als Zweijährige tanzt Cindy Gasser, wenn daheim im kanadischen Vancouver im Radio Musik läuft, durch die Küche. Als die Mutter das Töchterchen ein halbes Jahr später im Ballett anmelden will, heisst es dort, dass die Kleine noch zu jung sei – und frühestens als Dreijährige in der Schule aufgenommen werde. Also tanzt Cindy weiter durch die elterliche Küche, ehe sie sechs Monate später an der Ballettstange steht und Unterricht erhält: in Ballett-, Stepp- und Jazztanz.