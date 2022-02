Naomi Campbell: Mit ihrer Tochter auf dem «Vogue»-Cover

«Sie ist nicht adoptiert - sie ist mein Kind»

Es ist etwa neun Monate her, dass Campbell der Öffentlichkeit von der Geburt ihrer Tochter berichtet hat. Im Interview mit dem Modemagazin äussert sich das Model nun erstmals, was die Gerüchte um eine Adoption anbelangt: «Sie wurde nicht adoptiert - sie ist mein Kind.» Weiter erklärt sie, dass nur eine Handvoll Menschen davon gewusst hätte. «Aber sie ist der grösste Segen, den ich mir vorstellen kann. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe», schwärmt das Topmodel.