Naomi Campbell zeigt zwei neue Fotos ihrer Tochter!

Model Naomi Campbell (51) hat eine süsse Bilderreihe bei Instagram veröffentlicht. Sie freute sich in dem Posting über den ersten Muttertag, den sie am vergangenen Sonntag in ihrer Heimat Grossbritannien mit ihrer Tochter feiern konnte. Dazu teilte sie verschiedene Schnappschüsse mit ihren Followern. Auf einem davon ist sie mit ihrer Tochter im Arm zu sehen. Liebevoll gibt die 51-Jährige ihr einen Kuss auf die Wange, das Gesicht des Mädchens ist nicht zu sehen.