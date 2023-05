Warum wollt ihr so ein Kinderbuch machen?

Natascha: Immer mehr Eltern nehmen ihre Kinder an Demos mit. Besonders aufgefallen ist uns das am Frauenmarsch 2017 in Zürich - dort viele Mädchen anzutreffen fanden wir grossartig. Und dank der Klimademos sinkt das Durchschnittsalter von politisch aktiven Menschen sowieso - eine Entwicklung, die wir begrüssen.