Nationalrat Martin Candinas in den Winterferien mit Tochter Lena

Ein Fest für die Pistenfans

«Die Atmosphäre ist ganz anders, wenn es geschneit hat – total friedlich», meint Candinas. «Man spürt das überall – auch bei der Bevölkerung.» Und natürlich auch auf den Pisten in der Heimat des Bündner Nationalrats. In den Tagen nach Weihnachten herrschte Hochbetrieb, was ihm Freude bereitet: «Das gehört einfach dazu.» So kanns für das Duo gut erholt zurück in den Alltag gehen.