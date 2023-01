So hat sich Prinzessin Eugenie durch die Mutterschaft verändert

Doch natürlich hat der kleine August das Leben der Prinzessin auch komplett auf den Kopf gestellt – was ihr wohl alle Eltern nachfühlen können. Nicht nur die Lebensumstände, sondern auch sie selbst habe sich durch die Mutterschaft sehr verändert, sagte Eugenie während des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.