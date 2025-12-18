Sie entschieden sich für ein Porträt anlässlich ihres 20. Hochzeitstages in diesem Jahr. Das Paar feierte am 9. April 2025 und befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade zu einem offiziellen Besuch in Italien. Aufgenommen wurde das Bild von Fotograf Chris Jackson auf dem Gelände der Villa Wolkonsky, der Residenz des britischen Botschafters in Rom. Im Hintergrund sind blühende Pflanzen zu erkennen.