Schwedens Kronprinzessin Victoria hat am Sonntag (14. Juli) ihren 47. Geburtstag gefeiert. Ganz Schweden zelebriert an diesem Tag traditionell den Victoria–Tag. So auch dieses Jahr: Zahlreiche Fans beglückwünschten die Thronfolgerin am Nachmittag vor Schloss Solliden und später in Borgholm, wo am Abend ein Konzert in der Schlossruine stattfand. Dabei kam es auch zu einem ganz besonderen Familienfoto.