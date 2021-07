Die Follower von Lena Gercke, 33 wissen, dass das Model nur sehr selten private Einblicke gewährt. Seit der Geburt ihrer Tochter Zoe im Juli 2020 gab es nur wenige Schnappschüsse, die sie in ihrer Rolle als Mutter zeigen. Das änderte nun der Partner der «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin, Dustin Schöne, 36. Der Regisseur teilte an seinem Geburtstag auf Instagram ein Bild von sich mit seinen zwei Lieblingsmenschen. Das Beste daran? Die Kleine feiert am selben Tag wie ihr Papa Geburtstag. Sie ist also schon ein Jahr alt!