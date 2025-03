Nicht nur Hochbegabte können schon als Kleinkinder Geige spielen

Geht eine delikates Instrument wie die Geige in Kinderhänden nicht schnell kaputt?

Kinder können spielerisch lernen, mit einem Instrument umzugehen. Wie lege ich meine Geige hin, so dass niemand draufsteht? Wie nehme ich sie auf? Wie klemme ich sie unter das Kinn? Was mache ich mit der Geige, wenn ich nicht spiele? Der Unterricht ist sehr ritualisiert, was kleinen Kindern das Lernen erleichtert.