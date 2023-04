Fazit der Auszeit

«Ich glaube, es ist für jede Familie etwas ganz Besonderes, wenn man sich so eine Auszeit nehmen und so viel Zeit miteinander verbringen kann. Unsere Kinder sind noch relativ klein und werden sich in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr an alle Einzelheiten der Reise erinnern. Aber sie erleben und lernen viel, und ich denke, die Zeit tut der Familie als Ganzes gut und gibt allen ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl.»