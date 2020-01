Die Recherchen für die wöchentliche Sendung führten die Moderatorin in den vergangenen Monaten quer durch die Schweiz. «Wenn ich zum Beispiel den CEO von Maestrani treffe, will ich natürlich wissen, wie viel sie an einer Schokolade verdienen», sagt Berchtold. «Die Sendung soll informativ, aber auch unterhaltend sein.» Lustig finden das aber nicht alle. «Die meisten grossen Schoggiunternehmen haben uns abgesagt. Die hatten gar keine Freude.» Mehr Freude an diesem Format haben die TV-Zuschauer in Deutschland. Dort heisst die Sendung «Ausgerechnet» und läuft seit Jahren sehr erfolgreich.