Tom Cruise und Katie Holmes: Sie erhielt das alleinige Sorgerecht

Bei Katie Holmes (47) und Tom Cruise (63) lief es umgekehrt: Das Paar heiratete 2006, im selben Jahr kam die gemeinsame Tochter Suri zur Welt. 2012 beantragte die Schauspielerin die Scheidung von Tom Cruise – und das alleinige Sorgerecht. Es wurde damals sogar in den Medien spekuliert, ob sie die Scheidung in New York eingereicht habe, weil dort die Chancen auf einen Erfolg grösser waren, als in Kalifornien. Und tatsächlich erhielt sie dieses auch zugesprochen, während er Besucherrechte bekam – und fortan 400'000 Dollar jährlich Unterhalt bezahlen musste, bis zu Suris Volljährigkeit 2024. Und das Verhältnis zu seiner Tochter? Dazu äusserte sich das Ex-Paar nie öffentlich. Suri aber verwendet in der Öffentlichkeit den Nachnamen Cruise nicht und tritt als Suri Noelle in Erscheinung.