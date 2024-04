Nicole Richie zeigt ihre fast erwachsenen Kids auf dem roten Teppich

Die Schauspielerin selbst ist seit 2010 mit Good–Charlotte–Sänger Joel Madden verheiratet. Sie wurde als It–Girl an der Seite ihrer besten Freundin Paris Hilton (43) weltweit durch die Reality–Show «The Simple Life» bekannt, die ab Dezember 2003 ausgestrahlt wurde. In «Don‹t Tell Mom the Babysitter›s Dead», einem Remake des Neunziger–Jahre–Hits «Fast Food Family», spielt Nicole Richie die selbstbewusste und ehrgeizige Rose, die der siebzehnjährigen Tanya (gespielt von Simone Joy Jones, 25) einen neuen Job als Babysitterin gibt, nachdem die ältere Babysitterin (gespielt von June Squibb, 94) unerwartet stirbt.