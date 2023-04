Nikol Camenzind stellt ihr neues Familienmitglied vor

Hunde machen gesund: Eine in der Fachzeitschrift PLOS one veröffentlichte Studie hält fest, dass das Vorherrschen allergischer Erkrankungen bei Kindern im Alter von 7 bis 9 Jahren mit der Anzahl der Haustiere reduziert wird. Die Haltung von Katzen oder Hunden schützt also vor der Allergieentwicklung. Diese Ergebnisse werden durch die berühmte Bauernhofstudie belegt, die zusammenfassend festhält, dass Kinder die mit viel Dreck (ergo Krankheitserregern) in Berührung kommen, ein gesünderes Immunsystem entwickeln. Ebenfalls erkranken Kinder, die mit Hund aufwachsen, weniger häufig an Asthma. Eine finnische Studie zeigt auf, dass Kinder, die mit einem Hund aufwachsen, zu 30 Prozent weniger anfällig sind für Hustenerkrankungen und Ohrenentzündung.