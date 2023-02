Diese Plattform ist für euch, (werdende) Papas!

Was ist das Schöne am Kinderhaben?

Zu dritt kuscheln im Bett. Die lustigen, süssen und schlauen Gedanken unseres Sohns. In die Kinderwelt einzutauchen, wo es keinen Zeitdruck und to dos gibt. Als Elternteam versuchen, ein Zuhause zu erschaffen, in dem das Kind glücklich, sicher und doch selbstbestimmt aufwachsen kann.