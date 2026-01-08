Im Juli teilte Noah Bachofen (31) auf Instagram ein Foto eines Ultraschalls und schrieb dazu: «Baby Nr. 2 is in the making». Nun ist das Kind offenbar fertig gebacken. In seinem neuesten Post zeigt sich der Kochbuchautor, Food-Blogger, Podcaster und TV-Koch erstmals mit seiner Familie zu viert.
«Wir haben mit dem Weihnachtsfoto extra gewartet, bis wir zu viert sind», schreibt er in Dialekt zum Foto, das ihn mit seiner Frau Michelle, seiner zweijährigen Tochter sowie einem Neugeborenen zeigt. Die ganze Familie trägt aufeinander abgestimmte Pyjamas und steht vor einem geschmückten Christbaum. «Jetzt können wir endlich den Baum wegräumen.»
Der Post enthält weitere Familienbilder und lässt darauf schliessen, dass das Elternpaar sein zweites Kind bereits aus dem Spital mit nach Hause nehmen durfte. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt und wie das Kind heisst, lässt Noah Bachofen offen. Auch den Namen seiner Tochter hat er nie öffentlich bekanntgegeben.
In einem Gespräch mit SI Family sagte Noah Bachofen vergangenen Sommer, er freue sich sehr darauf, zu sehen, wie seine Tochter mit ihrem Geschwisterchen interagiere. «Ich sehe im Moment auch die ganze Zeit Videos auf Instagram, wie Geschwister mega herzig miteinander umgehen. Und meine Schwester hat ja auch zwei Kinder, da sehe ich das ebenfalls. Klar, Geschwister können auch ab und zu streiten. Aber es ist super herzig, wenn sie aufeinander schauen und miteinander spielen. Darauf freue ich mich extrem.»
Die Familie ist erst vor Kurzem zurück ins Glarnerland gezogen. Dass er und Michelle alle Veränderungen gleichzeitig managen müssen, davor habe er Respekt, so Bachofen weiter: «Umzug, zweites Kind, Neugeborenes plus das erste Kind … davor habe ich mega Respekt. Ich bin aber froh, dass es Winter ist – dann arbeite ich meistens etwas weniger und habe darum gut Zeit, alles ein bisschen zu regeln.» Und zumindest auf den Bildern wirkt es so, als könne der umtriebige Food-Influencer tatsächlich etwas Papazeit geniessen.