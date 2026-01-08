In einem Gespräch mit SI Family sagte Noah Bachofen vergangenen Sommer, er freue sich sehr darauf, zu sehen, wie seine Tochter mit ihrem Geschwisterchen interagiere. «Ich sehe im Moment auch die ganze Zeit Videos auf Instagram, wie Geschwister mega herzig miteinander umgehen. Und meine Schwester hat ja auch zwei Kinder, da sehe ich das ebenfalls. Klar, Geschwister können auch ab und zu streiten. Aber es ist super herzig, wenn sie aufeinander schauen und miteinander spielen. Darauf freue ich mich extrem.»