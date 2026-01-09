Noah Bachofen über die ersten Tage als Zweifach-Papa

Wie sich das Paar in Zukunft die Care-Arbeit aufteilen will, verriet Noah in einem früheren Interview mit SI Online: Am Anfang werde ich einfach das Wichtigste machen. Anschliessend schauen wir, was für uns am besten passt. Je nachdem auch, ob und wann meine Frau wieder arbeiten möchte. Auch vor dem zweiten Kind war Michelle regelmässig arbeiten und ich bin überzeugt, dass wir wieder einen guten Rhythmus finden. Ich habe hier als Selbständiger ja auch einen sehr dankbaren Job und habe auch jetzt schon ein, zwei Tage pro Woche auf meine Tochter aufgepasst. Ausserdem haben wir wirklich super Unterstützung von unseren beiden Familien.