Noah Bachofen über die ersten Tage als Zweifach-Papa

Doppeltes Glück im Hause Bachofen: Seit wenigen Tagen sind Noah Bachofen (31) und seine Partnerin Michelle Eltern von zwei Kindern. In seinem neuesten Post zeigt sich der Kochbuchautor, Food-Blogger, Podcaster und TV-Koch erstmals mit seiner Familie zu viert.
«Wir haben mit dem Weihnachtsfoto extra gewartet, bis wir zu viert sind», schreibt er in Dialekt zum Foto, das ihn mit seiner Frau Michelle, seiner zweijährigen Tochter sowie einem Neugeborenen zeigt. Die ganze Familie trägt aufeinander abgestimmte Pyjamas und steht vor einem geschmückten Christbaum. «Jetzt können wir endlich den Baum wegräumen.»
Gegenüber SI Online verrät Bachofen nun das Geschlecht des jüngsten Familienmitglieds: «Es ist ein Mädchen.» Den Namen will das Paar, wie auch schon bei der älteren Tochter nicht verraten.
Auch wann genau die Kleine zur Welt gekommen ist, behält das Paar für sich. Nur so viel: «Es geht uns allen sehr gut. Die Geburt der Kleinen war eine absolute Traumgeburt. So dass Michelle schon richtig fit ist.»
Vor lauter Aufregung konnte die grosse Schwester kaum schlafen
Die Geburt des Babys hat nicht nur Noah und Michelle schlaflose Nächte beschert. Auch die grosse Schwester findet nachts kaum in den Schlaf. «Sie ist so aufgeregt und hat so Freude am Baby, dass sie ständig bei der kleinen Schwester sein will», sagt Noah und lacht.
Die Situation habe sich derweil etwas gebessert. «Seit die Kleine da ist, schlafe ich mit der Grossen in ihrem Zimmer. So kann sich Michelle in Ruhe um das Baby kümmern und ich mich um die Grosse.»
Nicht nur die Konstellation ist neu im Hause Bachofen. Vor Kurzem zog das Paar mit Sack und Pack ins Glarnerland, näher zu Noahs und Michelles Familie. «Das ist schön, wir haben jetzt viel mehr Platz und können quasi vor der Haustüre schlitteln.»
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Schlafmangel bei den Neo-Eltern aus? «Die Nächte mit einem Neugeborenen sind natürlich schon Scheisse», sagt Noah und lacht. «Wir haben aber das Glück, dass wir tagsüber etwas Schlaf nachholen können.»
Die Care-Arbeit teilen sich die Eltern langfristig auf
Nebst dem Schlafmanko fehlt dem Zweifach-Papa noch etwas: Zeit. «Ich dachte, dass im Januar wenig läuft und ich noch mehr Zeit mit den Kindern und Michelle verbringen kann. Bei meinem Job ist es aber schwierig, zu planen und genau abzuschätzen. So sind jetzt coole Aufträge reingekommen, die ich annehme.»
Wie sich das Paar in Zukunft die Care-Arbeit aufteilen will, verriet Noah in einem früheren Interview mit SI Online: Am Anfang werde ich einfach das Wichtigste machen. Anschliessend schauen wir, was für uns am besten passt. Je nachdem auch, ob und wann meine Frau wieder arbeiten möchte. Auch vor dem zweiten Kind war Michelle regelmässig arbeiten und ich bin überzeugt, dass wir wieder einen guten Rhythmus finden. Ich habe hier als Selbständiger ja auch einen sehr dankbaren Job und habe auch jetzt schon ein, zwei Tage pro Woche auf meine Tochter aufgepasst. Ausserdem haben wir wirklich super Unterstützung von unseren beiden Familien.