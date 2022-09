Noch ein Baby für Anja Zeidler

Für Anja Zeidler könnte es nicht besser laufen. Erst Ende Juli hielt ihr Freund Milan Anicic (26) im Familienurlaub in der Türkei um Anjas Hand an. Inmitten der Ferienanlage vor vielen Augenzeugen ging der Ex-Fussballer vor Zeidler auf die Knie. Überglücklich und mit Freudentränen im Gesicht nahm Anja den Antrag an. Wann geheiratet wird, steht noch nicht fest.