Noras Maturaarbeit wird zur Sensation

Ihre Neugier führte die Baslerin an Orte wie den Basler Zolli. Für ihre Maturaarbeit am Gymnasium Münchenstein sammelte sie dort Tierkot von Elefanten, Stachelschweinen, Minipigs, Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans sowie Nashörnern. Ihr Ziel: sogenannte Phagen, also Viren zu finden, die gezielt Bakterien angreifen und abtöten. Diese winzigen Helfer könnten im Kampf gegen antibiotikaresistente Keime – eine der grössten Herausforderungen der Medizin – entscheidend sein. Jährlich sterben in der Schweiz laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) rund 300 Menschen an Infektionen mit resistenten Erregern. Weltweit bewegen sich die Zahlen im Millionenbereich.