North West steht schon mit 6 Jahren auf der Bühne

Schaut man das Video, steht da ein kleines, verlorenes Mädchen: Wenig begeistert stammelt North West immer wieder «Cool, cute, cool, yeah». Nach und nach zieht ein Model nach dem anderen an der kleinen Sängerin vorbei. Als ihr Papa sich gegen Ende des Lieds auf der Bühne seiner Tochter nähert, gibt sie nochmals alles. Am Ende kreischt sie so fest sie kann ins Mikrophon. Es tönt eher verzweifelt, als froh.