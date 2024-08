Am Morgen des Besuchs der Schweizer Illustrierten behandelt die Lehrerin das Thema Bargeld mit ihren Primarschülern, während Chanel einen Aufsatz ins Reine schreibt. Maycol muss Franken zusammenzählen, die Zweitklässler lösen schwierigere Aufgaben mit Rappenbeträgen. «Das kriegt Maycol natürlich am Rande mit. So hat er in der zweiten Klasse, wenn das Thema vertieft wird, einen Lernvorteil», erklärt Zweifel. Noch rechnen die Kinder mit Spielgeld, aber bald will die Lehrerin mit ihnen einkaufen gehen, um das Erlernte in die Praxis umzusetzen.