Ihre Tochter kam also mit einem breiten Musikspektrum zur Welt.

Genau. Das Schöne war, dass ich am Ende bei der Geburt auf der Couch sass und Mädy in der Hocke auf meinen Beinen. Als Mann waren Sie aber auch während Stunden zum Nichtstun verdammt. Mussten Sie zwischendurch nicht mal an die frische Luft? Ich ging ab und zu zum Kühlschrank eine Stärkung holen. Das ist der Vorteil bei einer Heimgeburt. Man ist sehr frei und selbstständig. Eine Heimgeburt birgt auch Risiken, heisst es. Waren Sie akribisch vorbereitet? Mädy hatte eine Vorbereitung im Hypno-Birthing gemacht. Da geht es um Atemübungen, Entspannung, Visualisierung. Das half ihr. Wir hatten natürlich eine Hebamme dabei und zuvor mit Ärzten abgeklärt, ob eine Heimgeburt problemlos möglich ist. Falls es Komplikationen gegeben hätte, wären wir in zehn Minuten im Spital gewesen. Die wussten Bescheid.