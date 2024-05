Da fehle es in der Schweiz einfach noch an der gewissen Professionalität, so Oliver Keller, der auch weiterhin an US-Produktionen («The Rookie») arbeitet: «Bei Proben gibt man nie Vollgas, und man sagt vorher, was man macht.» Dass die Schweizer Filmwelt anders funktioniert, könne manchmal frustrierend sein, aber seine Kenntnisse, die er aus Hollywood mitbringt und gern weitergibt, werden hier auch geschätzt: Als Roger Federer mit Hollywood-Star Anne Hathaway in der Schweiz einen Werbespot für Schweiz Tourismus drehte, wandte man sich verzweifelt an Keller, weil in ihrem Vertrag ein Anrecht auf einen privaten Aufenthaltswohnwagen am Set vermerkt war. «So was kennt man in der Schweiz gar nicht», erklärt er. «Ich habe dann in kurzer Zeit so einen zusammengebaut.»