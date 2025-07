Er zog sich schwarz an, seine Augen blicken einen aus mit Kayal umrandeten Höhlen an und sein Übername lautete «Prince of Darkness» (Prinz der Dunkelheit). Nicht gerade der Typ Mensch, dem man sein Baby ohne Vorurteile in die Hand drückt, oder? Aber Ozzy Osbourne (†76) hatte eben in seiner harten Schale schon immer einen weichen Kern. Und so kommt es, dass der verstorbene «Black Sabbath»-Frontmann in seinen letzten Lebensjahren vor allem eines genoss: Seine Grossvaterrolle.