Es war ein lustiger Moment. Wir sassen während einer Produktion bei einem Kaffee in der Kantine des Schweizer Fernsehens, und er sagte spitzbübisch: ‹Fräulein Del Medico, wir werden einmal heiraten.› Ich konterte, wir seien ja noch nicht einmal per Du. Also einigten wir uns darauf, uns künftig nicht mehr zu siezen. In diesem Moment machte es bei mir klick. Wir waren verliebt, dann verlobt, zwei Jahre später verheiratet.