«Ausserdem finde ich, dass Paris und London zusammen so niedlich klingen, und es ist einfach ein schöner und einzigartiger Name», fährt sie fort. Den Zweitnamen wählte sie – wie schon bei ihrem Sohn Phoenix Barron (1) – zur Erinnerung an ihre Grosseltern. «Ich wollte meine Grossmutter, Marilyn, ehren. Ich finde, es ist ein wunderschöner Name. Und Phoenix, sein zweiter Vorname ist Barron, der Name meines Grossvaters. «Ich liebe sie beide so sehr», berichtet Hilton. Ausserdem hege sie grosse Sympathien für Marilyn Monroe (1926–1962).