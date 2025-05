Intensive Auseinandersetzung mit sich selbst

Auch den Sinn für Spiritualität teilen Patrick Fischer und seine Partnerin. Die Liebe zur Natur. «Wenn wir in die Ferien gehen, dann oft ans Meer oder in den Regenwald. Dort können wir auftanken, uns energetisch erholen.» – «Wir tragen selbst die Verantwortung für unser Wachstum, für jeden Gedanken, jede Entscheidung», ergänzt Mädy Georgusis. Er sei ein sehr neugieriger Mensch, sagt Fischer. «Ich habe mich eines Tages gefragt, warum mich gewisse Erfahrungen so geprägt haben, warum ich in gewissen Situationen reagiere, wie ich es tue.» Setze man sich intensiv damit auseinander, gehe irgendwann ein Fenster auf: Fragen zur eigenen Existenz auf dieser Erde, zum Stress. «Man kann an sich arbeiten, sich ändern», ist er überzeugt. «Ich bin nicht Hockey-Coach, damit mich die Leute auf der Strasse erkennen. Vielmehr möchte ich dem Sport etwas zurückgeben. Er hat mir selbst so viel gegeben. Was wir aussenden, kommt zurück. Passiert etwas, was nicht gut für uns ist, müssen wir uns fragen, warum. Dann können wir optimieren. Und mit ruhigem Herzen einschlafen.»