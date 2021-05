Konfrontiert mit der Angst vor dem eigenen Ende hat Pink darüber nachgedacht, ihr Testament neu zu verfassen. «Als Elternteil denkst du in so einem Moment: Was hinterlasse ich meinen Kindern? Was habe ich ihnen beigebracht? Werden sie es schaffen in dieser Welt?», so Pink im Interview. Und die wichtigste Frage, die sie sich gestellt habe sei: «Wenn ich meine Kinder nie mehr wiedersehe, was muss ich ihnen unbedingt noch mitteilen?»