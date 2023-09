«Das ist alles nur eine Phase» Stimmt. Wenn das Kind trotzt, tut es dies nur solange, bis die dadurch erzielte Entwicklung der Autonomie am Ziel angekommen ist. Wenn es zahnt, dauert das nur so lange, bis alle Zähne da sind. Und so weiter. Was man hier jedoch deutlich anmerken sollte: Geht die eine Phase vorbei, kommt instant die nächste. Und die wird nicht einfacher. Das ist mindestens genau so wahr.