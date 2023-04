Erstmals mit der Familie dinieren?

Zum traditionellen Fischessen am Freitag und dem Osterlamm am Sonntag kommt die ganze Familie zusammen. Unter der verstorbenen Queen Elizabeth galten zu Festtagen besonders strenge Regeln: Kinder durften erst am Erwachsenentisch mitessen, wenn sie den Tischknigge sowie die komplizierte Handhabung des Bestecks für einen Mehrgänger beherrschen. Kleinere Kinder mussten sowohl zu Ostern wie auch zu Weihnachten in einem separaten Raum zusammen mit ihren Nannys essen.