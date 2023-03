Am 9. April ist Ostersonntag. In der christlichen Religion gilt dieser Tag als einer der wichtigsten Feiertage – immerhin bezieht er sich auf die Auferstehung Christi. Aus diesem Anlass ist es für viele Christinnen und Christen Tradition, den Gottesdienst in der Kirche zu besuchen. So auch für Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) sowie ihre Kinder. Während im vergangenen Jahr der kleine Prinz Louis (4) noch daheim blieb, könnten die Chancen gut stehen, dass man den jüngsten Spross im Hause Wales, mit seiner Familie am Ostersonntag zu Gesicht bekommt.